Les entreprises et associations investies dans la gestion de la crise du COVID-19 pourront accéder gratuitement à la plateforme YOÔ Care pendant toute la durée du confinement. Créé par l’agence digitale YOÔ, ce site permet de bénéficier de campagnes d’influence. Un geste solidaire pour encourager la lutte contre le coronavirus !

Un appel à la solidarité sur Internet

Depuis le confinement, nous ne pouvons plus sortir. Ce n’est cependant pas une raison pour rester inactifs et ne pas soutenir les efforts faits contre la pandémie. De nombreux sites agissent pour que cette crise soit enrayée au plus vite.

WOÔ, une agence d’influence digitale qui prône des valeurs humaines et éthiques, ouvre donc sa plateforme YOÔ Care aux associations et aux entreprises. Celles-ci pourront y proposer des campagnes dont le but est de lutter contre le coronavirus et de notamment venir en aide au personnel soignant.

Des campagnes sur YOÔ Care pendant le confinement

Une première campagne a déjà été lancée sur YOÔ Care pour venir en aide aux personnes dans le besoin. Il s’agit d’une récolte de dons via la plateforme KissKissBankBank, spécialisée dans les financements participatifs. Cette campagne a pour objectif de récolter des produits de première nécessité, à savoir d’hygiène et alimentaires, pour les livrer au personnel soignant et aux personnes isolées.

Ces campagnes permettent aux internautes d’être solidaires et d’aider les autres. Le tout, en respectant le confinement et en restant chez eux.

WOÔ encourage d’autres associations et entreprises à aller sur sa plateforme YOÔ Care pour y proposer leurs campagnes. Le but de l’agence ? Mobiliser le plus de monde possible pour lutter contre cette crise qui nous touche tous.