Le groupe média français Webedia lance sur Fortnite un nouveau challenge à l’intention des gameurs : « 100 pour sang ». Le but ? Sensibiliser la sphère gaming à l’importance du don du sang.

Webedia milite pour la solidarité

Rappelons-le, Webedia est le premier groupe média en France. Il se consacre au loisir en ligne et totalise 30 millions de visiteurs uniques par mois.

En cette période de confinement, le géant du divertissement a décidé de se servir de son influence pour sensibiliser sa communauté à des causes importantes et solidaires.

Récemment, l’Établissement Français du Sang a lancé un appel aux dons. En guise de soutien, Webedia dévoile donc « 100 pour sang », un challenge destiné à tous les gameurs jouant au jeu Fortnite. Le groupe espère ainsi leur faire comprendre l’importance d’aller donner son sang.

Un challenge Fortnite made in Webedia

En plus de partager la liste des endroits où donner son sang, Webedia propose une compétition solidaire au sein du jeu Fortnite. Les joueurs peuvent se rendre sur une plateforme consacrée et prendre part au challenge.

Chaque semaine, une nouvelle map apparaît et transmet des informations sur le don du sang, mais aussi sur les gestes barrières et les règles d’hygiène à respecter. Le but du jeu est de vite finir la map, où l’on retrouve des maisons du don du sang. Et les plus rapides obtiendront des dotations.

De grandes pointures de l’univers gaming, comme Inox, Le Royaliste, Brak ou encore Juliette ARZ, prendront part à ce challenge. Ils espèrent ainsi toucher leurs propres communautés et sensibiliser un maximum d’internautes à l’importance du don du sang.

Une belle initiative solidaire que de nombreux sites et médias ont promis de relayer chaque semaine.