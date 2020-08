Tik Tok, c’est la plateforme chinoise qu’on ne présente plus ! Par son format entrainant et ludique, le réseau a littéralement secoué la planète entière et cumule plus d’1,5 milliard de téléchargements ! Un succès fulgurant dont vous pouvez tirer profit. On vous partage 8 conseils pour faire percer votre marque sur Tik Tok !

1. Créez un profil optimal pour votre marque

Il est primordial de créer un profil Tik Tok de qualité pour d’une part donner envie aux utilisateurs d’en savoir plus sur votre marque et d’autre part optimiser votre référencement sur la plateforme. Nom d’utilisateur, photo/ vidéo de profil, biographie, site WEB, autres réseaux sociaux : rien ne doit être laissé au hasard!

2. Suivez de près les tendances

L’une des particularités de la plateforme chinoise est qu’elle est très souvent rythmée par des tendances qui ont un résonance mondiale. Une page entière sur le réseau est dédiée à celles-ci, vous facilitant ainsi le suivi des tendances musicales, les effets/ filtres en vogue,… Il faut absolument les exploiter. Elles constituent en effet une aubaine pour vous et votre marque car offrent une visibilité énorme.

3. Ciblez votre communauté

Le positionnement est très important pour faire percer rapidement et efficacement votre marque. En lançant votre entreprise, vous avez déjà ciblé votre clientèle. Il en va de même sur Tik Tok. À quelles tranches d’âges/ types de personnes le contenu que je vais produire sur Tik Tok est susceptible de plaire ? Quel contenu dois-je publier pour toucher plus de monde, agrandir ma clientèle cible,…?

4. Maitrisez les hashtags

Les hashtags jouent un rôle majeur dans votre référencement sur la plateforme et dans le processus de fonctionnement de l’algorithme Tik Tok. Il est donc important d’en maitriser l’utilisation. À chacune de vos publications vidéos, mettez-en 5 maximum. Si vous souhaitez toucher une audience internationale, privilégiez les hashtags en anglais. De même, si vous souhaitez toucher une audience particulière, écrivez les hashtags dans la langue du pays en question. Créez également un hashtag qui porte le nom de votre marque : il faudra l’ajouter systématiquement à chacune de vos publications.

5. Organisez des concours

Les concours marchent très bien sur les réseaux sociaux. C’est la meilleure façon d’obtenir du contenu généré par les utilisateurs (User Generated Content en anglais) ce qui booste le trafic autour de votre compte. Un énorme gage de visibilité donc. Cela vous permet aussi de « remercier » vos clients/ utilisateurs les plus fidèles et de renforcer ce certain lien de proximité avec votre communauté.

6. Lancez des challenges

Les challenges ont véritablement fait la renommée et le succès de Tik Tok : les internautes en sont très friands. N’hésitez pas à intégrer ces challenges dans votre stratégie de communication digitale. Lancez des challenges en rapport avec les services/produits offerts par votre marque par exemple. Choisissez soigneusement le hashtag correspondant à votre challenge, vous pourrez ainsi retrouver dans la rubrique dédiée sur l’application tous les utilisateurs qui ont relevé le défi. C’est un excellent moyen pour gagner en visibilité.

7. Soyez très présent

Il faut être persévérant et très investi sur vos réseaux sociaux, d’autant plus sur Tik Tok, pour gagner de la visibilité et faire percer votre marque sur la plateforme chinoise. Il est impératif de poster plusieurs vidéos par jour, tous les jours de la semaine ! Une des clés à cerner sur Tik Tok est qu’il faut publier en masse, c’est la quantité qui prime. Prenez le temps de répondre à quelques commentaires, à réagir avec les utilisateurs, répondre à leurs commentaires en vidéos par exemple. Tout est fait pour que vous puissiez créer une solide connivence avec votre communauté.

8. Développez des partenariats

Les partenariats constituent un excellent moyen pour gagner en visibilité et s’ancrer sur le réseau. Vous avez tout à gagner à les introduire dans votre stratégie de développement. La plateforme compte des centaines d’influenceurs, vous avez l’embarras du choix. Votre partenariat peut prendre une forme classique comme la présentation de vos produits/ services ou une forme plus ludique comme le lancement d’un challenge avec l’influenceur, un concours destinée à la communauté de l’influenceur en question… Tik Tok met à votre disposition un panel d’outils pour exprimer votre idées créatives !