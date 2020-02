Ce mouvement a débuté dimanche 9 février lorsque la chaîne ABC a refusé de diffuser une publicité réalisée par une marque de produits hygiéniques. La cause ? L’annonce montrait une jeune maman se rendant péniblement aux toilettes suite à son accouchement. Il n’en fallait pas plus pour qu’Ashley Graham, mannequin et influenceuse, s’empare de l’affaire. Elle a alors partagé une photo sur son compte Instagram assurant qu’elle ignorait qu’en devenant mère « elle devrait changer ses propres couches ».

#MonPostPartum sur Twitter, la fin d’un tabou ? En France, quatre militantes féministes, Morgane Koresh, Ayla Linares, Masha Sexplique et Illana Weizman ont initié et relayé le #MonPostPartum. Pendant ma grossesse je me sentais si puissante, même mon accouchement m’a donné l’impression d’être une lionne. Du coup le choc du post-partum a été une énorme claque dans la gueule, qui a forcément participé à ma dépression post-partum #MonPostPartum — Morgane Koresh (@YiddishFeminist) February 15, 2020 J’ai cru faire une hémorragie interne tant des douleurs me tordaient le ventre car je ne savais pas qu’il était normal d’avoir des contractions des semaines après l’accouchement lorsque l’utérus reprenait sa taille initiale #monpostpartum — Illana Weizman (@IllanaWeizman) February 15, 2020 Mon bébé tétait, je n’osais pas appeler qui que ce soit à la maternité, mon plateau repas était trop loin pour que je puisse manger et j’avais besoin de faire pipi. Je suis restée bloquée 3 heures dans mon lit parce que bouger me déchirait le ventre. #MonPostpartum — Masha Sexplique (@mashasexplique) February 15, 2020 Là première douche que j’attendais avec impatience fut horrible tellement j’avais la chatte gonflée par un oedème….#monpostpartum — Ayla Linares (@aylalinares) February 15, 2020