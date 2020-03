Sur Twitter, les internautes partagent leurs pensées et leurs réflexions au travers de tweets. Cependant, ce principe peut vite déraper et certains utilisent Twitter pour véhiculer des messages de haine à l’encontre notamment de l’âge, de la maladie et du handicap. La plateforme dit stop !

L’engagement de Twitter contre la haine

Depuis 2017, Twitter travaille à supprimer les discours haineux. D’abord engagé contre le harcèlement, le PDG du célèbre réseau social a annoncé en 2019 que les messages malveillants à l’encontre de la religion seraient désormais supprimés.

Plus récemment, en début d’année 2020, Twitter a annoncé de nouveaux outils pour intensifier sa lutte contre le harcèlement. Au programme notamment la limitation du nombre de personnes pouvant répondre à un tweet.

Une plus vaste surveillance des contenus

Twitter continue son combat en s’engageant en 2020 contre la diffamation envers l’âge, la maladie et le handicap. Tout discours de haine à leur encontre diffusé sur le réseau sera supprimé.

Une mesure qui témoigne de la volonté de Twitter de réduire l’émission de tweets nocifs. Mais le combat est loin d’être terminé, et la plateforme ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Elle prévoit en effet d’ajouter prochainement d’autres groupes à sa politique de protection.

Afin de perfectionner cette surveillance, on sait que Twitter a envisagé cette année de travailler avec des experts externes. Son objectif est d’affiner sa sélection et de savoir précisément comment gérer les publications haineuses sur sa plateforme. Cela lui permettra notamment de saisir des nuances qui prêtent à confusion, comme le contexte historique ou le contexte régional du contenu.