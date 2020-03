Ça y est, le confinement a été annoncé par le président Emmanuel Macron ce lundi 16 mars. L’épidémie de coronavirus prend de l’ampleur et oblige le gouvernement à prendre des mesures plus fermes. Mais malgré la pandémie de coronavirus, les utilisateurs de Twitter n’ont pas perdu leur sens de l’humour… De quoi relativiser (un peu) !

Mèmes, blagues sur le confinement, réactions aux annonces du gouvernement… Les tweets en rapport avec le coronavirus et ses conséquences sont nombreux à déferler sur la toile. Pour vous aider à surmonter cette période difficile et à garder le sourire, nous vous proposons une petite compilation des choses les plus drôles vues sur Twitter.

Top Twitter sur le coronavirus

La France qui débarque dans le club des pays en quarantaine pic.twitter.com/I7jaw19oY0 — 🍯 (@dolpeol) March 14, 2020

Experts recommend keeping your daily rituals even while working from home. pic.twitter.com/ktHuEaXMLT — Tomáš Bella (@kvasinka) March 16, 2020

*Quand le prof devra faire cours par skype, pour assurer la continuité pédagogique* Les élèves : pic.twitter.com/difWLXubsr — out of context Florence Foresti (@oocforesti) March 16, 2020

Interview exclusive du coronavirus : pic.twitter.com/3fjzjGYpZm — Out Of Context Super Nanny (@OOCSUPERNANNY) March 3, 2020

La grippe qui parle du coronavirus : pic.twitter.com/JxDTBUGEaL — Ayoub Bel-Hyad ⵣ (@Ayoub_bhd) March 12, 2020