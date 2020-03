Confinement Jour 7. Les Français continuent de rester chez eux pour enrayer la crise sanitaire liée au coronavirus. Mais malgré la pandémie et l’ennui, les utilisateurs de Twitter n’ont pas perdu leur sens de l’humour… De quoi relativiser (un peu) !

Mèmes et blagues en rapport avec le coronavirus et ses conséquences (dont le confinement) fusent sur Twitter. Et on peut dire que les Twittos ne manquent pas de créativité. Pour garder le sourire pendant cette période difficile, nous vous proposons une nouvelle compilation des choses les plus drôles vues sur Twitter.

Top Twitter sur le coronavirus

Quand le coronavirus va m’apercevoir dans la rue alors que chui sensé être confiné #confinementjour2 #Confinementotal pic.twitter.com/A8Tc11Bd8G — Moha 💡 (@MohaNoche) March 18, 2020

JE VIENS DE CONGELER DU PQ

EN SAIT JAMAI — funcorporation™💩 (@funcorporation) March 16, 2020