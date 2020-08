Pour la toute première fois au monde, des Drag Queens s’affronteront en live sur Twitch pendant 10 semaines pour être couronnées gagnantes du concours « Love for the Arts ». Les fans du monde entier pourront voter en temps réel pour sauver leurs candidates préférées jusqu’à la finale le 6 octobre prochain. La mythique icône Trinity « The Tuck » Taylor sera aux commandes et animera la compétition.

Avec l’un des castings les plus complets de toutes les compétitions du genre, les Queens s’affronteront chaque semaine dans une série de performances qui repousseront les limites non seulement de l’art du Drag mais aussi de la créativité et de la technologie !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Trinity The Tuck (@trinitythetuck) le 30 Juil. 2020 à 8 :26 PDT

Trinity « The Tuck » Taylor en tête d’affiche

Qui de mieux pour animer une telle compétition ? La gagnante de RuPaul’s Drag race Trinity « The Tuck » Taylor sera à la tête du concours dès le mardi 4 août. Ce concours sera l’occasion de fêter la diversité des Drags à travers le monde en leur donnant la possibilité de concourir indépendamment de leur genre, de leur nationalité ou de leur style.

Trinity sera rejointe dès la première semaine par Biqtchpuddin’ – fondateur du tout premier spectacle de Drag numérique et membre du collectif de Drag Twitch Team Streamqueens Au cours de l’épisode 1 : Lights Camera Drag, les concurrentes participeront à un défi d’acting, en prenant un extrait d’un film et en créant une incroyable performance depuis chez eux. Ils défileront ensuite sur le runway, créant des looks inspirés de leurs monstres et créatures mythiques préférés sur le thème du « creature feature « .

Un preview de la série est déjà disponible sur Youtube :

Un succès presque assuré comme l’indique Aly Sweetman, Diversity & Charity Program Manager chez Twitch. « Ces derniers mois, le drag est devenu l’une des catégories qui connaît la plus forte croissance sur Twitch. »