On continue notre série de Tuto TikTok avec au menu du jour : apprendre à réaliser un duo sur TikTok! Pour ce Tuto, on sera en compagnie de Danaë Bessin qui après Youtube et Instagram, s’attaque à TikTok, pour notre plus grand plaisir ! Let’s go !



Pour reproduire ce TikTok de Danaë en duo avec Fabian, voici les 4 petites étapes à suivre !

Étape n°1 : Ouvrez l’application et dans la barre de recherche, tapez le nom de la personne avec laquelle vous souhaitez faire un duo. Ici, Danaë a choisi Fabian. Cliquez sur son profil. Vous retrouverez sur son profil le TikTok en question. Cliquez dessus!

Étape n°2 : À droite de votre écran, vous retrouverez en dessous du « Coeur » et de la « Bulle de commentaire » une flèche arrondie. Cliquez dessus!

Étape n°3 : Un onglet s’ouvre : vous retrouverez les signets « Signaler », « Duo », » Ajouter aux Favoris » ainsi que « Partager en tant que GIF ». Cliquez bien évidemment sur « Duo »!

Étape n° 4 : Votre caméra s’active. À droite de votre écran, vous retrouverez le TikTok de Fabian. À vous maintenant de vous filmer comme à votre habitude et enregistrez le TikTok ! C’est dans la boîte !

Rien de compliqué vraiment !

Pour vous inspirer, voici d’autres duos réalisés par Danaë ! Il ne vous reste plus qu’à montrer vos talents d’acteur !