A chaque jour son petit Tuto TikTok ! Cette fois-ci, on vous apprend comment réaliser un changement de visage ! On vous explique tout !

Un changement de visage ? Oui oui, c’est comme ça que se nomme ce type de vidéos! On les retrouve partout sur TikTok. Le principe est simple : tout le long de la vidéo, on assiste à l’évolution de votre visage, de votre plus tendre enfance à aujourd’hui ! Un exemple en image avec Rayan :



Pour reproduire ce TikTok « Changement de visage », voici les étapes à suivre :

Étape n°1 : Ouvrez tout d’abord l’application puis dans la barre de recherche, tapez le nom « Rayanlvtt ». Cliquez sur son profil. Vous retrouverez sur son profil le TikTok en question. Cliquez dessus!

*Petite explication : on vous fait passer par le TikTok de Rayan pour que vous puissiez trouver plus simplement et plus rapidement l’onglet « Changement de visage » !

Étape n°2 : Sur son TikTok, à gauche de votre écran, vous retrouverez un petit onglet orange avec écrit juste à côté « Changement de visage ». Cliquez dessus!

Étape n°3 : Une page s’ouvre : vous retrouverez alors toutes les personnes qui ont déjà fait ce TikTok « Changement de visage ». En bas au centre de l’écran se trouve un onglet rose « Caméra » 🎦. Cliquez dessus !

Étape n° 4 : Votre caméra s’active. C’est là que les choses sérieuses commencent ! Un onglet s’ouvre vous proposant de sélectionner des photos. Vous pouvez en ajouter jusqu’à 5 ! À vous ensuite de faire vos traitements habituels type Filtre, Volume de son, … si vous le souhaitez. Et puis devinez quoi, c’est dans la boîte !

Comme à notre habitude, on vous concocte une petite compilation de TikTok pour vous inspirer ! On retrouve les TikTok de Tibo InShape, Mayadorable, Léna Situations ou encore d’Enzo Prissant aka Enzo Tais-Toi.

