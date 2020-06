Toujours aussi motivés pour devenir un as de TikTok ? Vous tombez à pic! On se retrouve pour un autre Tuto TikTok pour vous apprendre à réagir à une autre vidéo ! Sans plus attendre, c’est parti !

Voici les 4 étapes nécessaires pour réaliser ce type de TikTok :

Étape n°1 : Ouvrez l’application et dans la barre de recherche, tapez le nom de la personne avec qui vous souhaitez réagir. Cliquez sur le TikTok qui vous intéresse. Ici, Danaë a choisi un des TikToks du talentueux chanteur Ali Gatie. Cliquez dessus!

Étape n°2 : À droite de votre écran, vous retrouverez en dessous du « Coeur » et de la « Bulle de commentaire » une flèche arrondie. Cliquez dessus!

Étape n°3 : Un onglet s’ouvre : vous retrouverez les signets « Signaler », « Enregistrer la vidéo », « Duo », »Réagir », « Ajouter aux Favoris », « Photo Live » ainsi que « Partager en tant que GIF ». Cliquez bien évidemment sur « Réagir »!

Étape n° 4 : Votre caméra s’active. En haut à gauche de votre écran, vous retrouverez le TikTok de la personne en question. Vous pouvez déplacer le cadran à votre guise. À vous maintenant de vous filmer comme à votre habitude et enregistrez le TikTok ! C’est dans la boîte !

Rien de bien compliqué vraiment !

On ne déroge pas à la règle, voici une petite compilation des TikToks #réagir à ! On retrouve cette fois-ci Noholito et Sara’h !

Pour un autre Tuto TikTok, c’est par ici :

