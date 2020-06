Depuis mai dernier, Instagram propose un nouveau sticker baptisé Challenge. Le but de ce sticker : défier ses amis en Story en leur proposant de participer à un challenge. Si cette fonctionnalité n’est pas sans rappeler le réseau chinois TikTok, voici comment tirer profit du Sticker Challenge.

Comment utiliser le Sticker Challenge dans vos Stories ?

Si vous n’avez encore jamais utilisé le Sticker Challenge sur Instagram : pas de panique ! C’est un jeu d’enfant ! 5 petites étapes à suivre :

1. Ouvrir votre Instagram Story (en cliquant sur votre photo de profil)

2. Cliquer sur le petit onglet « Sticker »

3. Choisir le « Challenge » Sticker

4. Taper le challenge que vous aimeriez relever : #BabyfaceChallenge par exemple ! Il faut savoir que les challenges sont déjà proposés par Instagram, il vous reste juste à choisir le challenge que vous aimeriez relever parmi ceux proposer ! Vous avez également la possibilité de créer vous même votre propre challenge. Il vous suffit simplement de taper le nom du défi à côté du # : par exemple, #Squat !

5. Tager les amis que vous aimeriez défier: @emma, …

Lorsque vous serez taggés par l’un de vos amis pour réaliser un challenge, vous aurez la notification indiquant que vous avez été mentionnés dans la story de quelqu’un. Jusque là rien de nouveau !

Une fois alertés de l’existence de ce défi, 2 options s’offriront à vous : l’onglet « Try this Challenge » ou celui « Add to Your story ». En tapant sur « Try this Challenge », vous acceptez le défi et le réalisez. Le nom du challenge ainsi que l’ami qui vous aura défié s’ajouteront automatiquement à votre Story. En cliquant sur « Add to Your story », vous partagez la story de votre ami qui vous challenge dans la vôtre.

Les 11 Instagram Challenges proposés

Instagram nous mâche le travail en proposant déjà des challenges à relever entre amis. On vous les donne ici :

#StayAtHomeChallenge

Très utilisé pendant la période de confinement, ce challenge vous permet de partager ce que vous faites pour vous occuper tout en restant à la maison!

#BabyfaceChallenge

Le principe du challenge : partager le visage angélique d’un petit bébé ou d’un animal bien trop chou pour faire fondre vos amis!

#SmileChallenge

L’ objectif : vous aider à faire face à toute la négativité que l’on peut ressentir sur les réseaux sociaux, en l’occurrence sur Instagram. Vous n’avez plus qu’à poster une photo de vous souriant à pleines dents ou bien une photo dossier drôle d’un de vos amis par exemple! L’essentiel, c’est que la photo puisse déclencher le sourire de votre audience!

#PhotoChallenge

Pour ce défi, vous pouvez prendre tout et n’importe quoi en photo, n’oubliez juste pas d’identifier vos amis pour qu’ils reprennent une photo similaire !

#BabyPictureChallenge

Un peu comme le #BabyfaceChallenge, l’idée est de partager une photo ultra mignonne de vous enfant, de votre petit animal de compagnie ou encore de votre bébé !

#MakeUpChallenge

Si vous souhaitez montrer vos talents de make up artist et défier vos amis, c’est par ici que ça se passe! Que votre make up soit on fleek ou non, vous pouvez jouer le jeu!

#30DayChallenge

En ce qui concerne ce défi, il est à relever sur une période de 30 jours. Un régime, une remise au sport, …

#DontRushChallenge

Le fameux #DontRushChallenge tire son nom de la chanson de « Don’t Rush » de Young T et Bugsy. Il se fait à plusieurs : grâce à un montage vidéo, vous vous passez l’un à l’autre un pinceau de maquillage qui vous permettra de passer de votre pyjama à une tenue on fleek pour une sortie entre amis ! Alors qu’attendez-vous pour réaliser ce défi avec vos amis ?! Sananas, Elsamakeup, Richard et Hélène Legastelois l’ont déjà réalisé !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par (@sananas2106) le 3 Avril 2020 à 10 :01 PDT

#MetGalaChallenge

Ce challenge a été lancé par Vogue Magazine mettant au défi les internautes de reproduire les looks les plus emblématiques du Gala! Les looks réalisés avec les moyens du bord sont extrêmement drôles !

#SongChallenge

Vous postez chaque jour du mois vos chansons favorites. Ce challenge vous permet ainsi d’exprimer vos goûts musicaux, un temps de partage avec vos abonnés!

#BlackandWhiteChallenge

Comme son nom l’indique, vous prenez une photo (un selfie de préférence) en noir et blanc !

Voilà, vous avez toutes les clés en main pour utiliser le Sticker Challenge et vous amuser entre amis !

À vos challenges !