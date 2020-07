Et c’est reparti pour un petit Tuto Insta avec au menu ce jour l’utilisation du Sticker Sondage en Story Instagram. À la fois ludique et pratique, ce Sticker s’avère être un excellent outil pour engager davantage votre communauté.

Créer un Sondage en Story

On ne déroge pas à la règle, on vous livre pas à pas les différentes étapes à suivre ! Vous verrez, il n’y a rien de bien compliqué !

Étape n°1 : Prenez une photo ou vidéo avec la fonctionnalité story.

Étape n°2 : Sélectionnez le Sticker « Sondage » et placez-le où vous le souhaitez sur votre écran.

Étape n°3 : Rédigez votre propre question et personnalisez les 2 options de réponses.

Étape n°4 : Une fois que le sondage est partagé, vos abonnés peuvent immédiatement y répondre. Dès lors qu’ils ont voté, les résultats en pourcentage s’affichent. Pour faire apparaître la liste des personnes ayant visionné la story, glissez votre doigt vers le haut.

Exploiter au mieux le Sticker Sondage

Demander l’avis de vos abonnés concernant des projets à venir

Organiser un petit sondage Insta peut vous être extrêmement utile lorsque vous vous apprêtez à concrétiser un projet, organiser un event, lancer un nouveau produit … L’avis de vos abonnés peut dissiper quelques doutes, vous pourrez ainsi adapter vos décisions en fonction des résultat du sondage. Cette jauge est presque nécessaire avant de se lancer dans un projet quel qu’il soit.

Exemple : Est-ce qu’un meet up sur Paris vous intéresserait? Oui / Non

Mieux connaitre les goûts et besoins de votre communauté

Le Sticker Sondage vous permet aussi de mieux connaitre l’audience qui vous suit dans chacune de vos aventures. Vos abonnés se sentiront comme écoutés, il est ainsi important de nourrir cette connivence. Léna Situations le fait d’ailleurs régulièrement !

Exemple : Vous aimez les IGTV make up ou outfit ? Make up / Outfit

Horaires de vos posts

Demander en sondage à quelles horaires vos abonnés sont le plus au RDV sur Instagram peut vous être plus que bénéfique. En effet, le contenu que vous publierez sera vu par bien plus d’abonnés, augmentant ainsi votre taux d’engagement.

Exemple : Une nouvelle photo pour…? 16h / 18h

Sondage ludique

Enfin, il ne faut pas oublier que les nombreuses focnitonnalités offertes par Instagram sont avant tout là pur nous divertir. Alors pourquoi pas faire des petits sondages ludiques, des « faux-débats » type « Chocolat ou Chocolatine » ?

Exemple : Le lait … les céréales ? Avant / Après

