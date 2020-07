Décidément, les Tutos Insta s’enchaînent et ne se ressemblent pas sur Influenth ! Vous souhaitez affirmer votre personnalité et changer d’écriture sur Instagram ? C’est possible ! Que ce soit pour vos légendes, votre biographie ou même vos Stories! On vous donne tous les outils pour le faire !

Pour changer votre police d’écriture sur Instagram, le meilleur moyen est d’avoir recours à des générateurs d’écriture. On vous en propose 5, tous disponibles gratuitement sur le web !

1. Instagram Fonts

Le générateur Instagram Fonts est très simple d’utilisation et vous propose une belle gamme de police d’écriture. Il vous suffit juste de taper votre texte et ce dernier vous propose une liste de tous les styles d’écriture possibles. Un jeu d’enfant !

2. BeautifulDingBats

Récemment rebaptisé Qwerty.dev, celui-ci est tout aussi performant que le précédent ! Tapez le texte voulu et il vous suffit de cliquer directement sur la police qui vous convient pour copier le texte modifié.

3. Lingo Jam

Le générateur Lingo Jam ressemble presque que comme 2 gouttes d’eau à Instagram Fonts. Lingo Jam propose une belle série de polices qui intègrent aussi des émojis et autres effets d’écriture très stylés !

4. Meta Tags

Le générateur d’écriture Meta Tags est sans doute celui qui possède l’interface la plus intéressante. En effet, il vous permet de prévisualiser votre nouvelle police d’écriture choisie en simulant son apparence sur un profil Instagram et sur un profil Twitter. Très pratique !

5. Unicode Text Converter

On termine avec Unicode Text Converter, un générateur d’écriture très rustique dans la forme il faut le dire mais qui reste tout autant utile et efficace! Il fait son job sans chichi et propose plusieurs styles d’écriture qui méritent intérêt ! On peut même obtenir un texte inversé de haut en bas ou de droite à gauche.

À vous de choisir le générateur qui vous convient le mieux pour changer la police d’écriture de votre biographie, vos légendes, ou vos Stories !

