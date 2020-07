Cette toute nouvelle fonctionnalité est enfin disponible pour tous les utilisateurs d’Instagram ! Il vous est désormais possible d’épingler des commentaires sous vos publications. Et qui dit nouveauté Insta, dit Tuto Insta! On vous explique comment faire !

Vous pouvez épingler jusqu’à 3 commentaires par publication. L’objectif est de lutter contre le cyber harcèlement tel que le body shaming dont on entend tant parler sur les réseaux. Avec ce tout nouvel outil, Instagram vous donne le moyen de mettre en avant les commentaires que vous jugez bienveillants ou qui concordent tout simplement avec les vibes que vous souhaitez transmettre via votre compte.

Autre petite précision : vous pouvez épingler seulement les commentaires principaux. Il vous est impossible d’épingler une réponse à un commentaire, pas pour le moment en tout cas ! Sait-on jamais !

Voici les 3 petites étapes à suivre pour épingler un commentaire sous vos publications Instagram :

Étape n°1 : Ouvrez l’application Instagram et allez sur votre profil pour pouvoir accéder à vos publications.

Étape n°2 : Cliquez sur la publication sur laquelle vous souhaitez épingler des commentaires. Une fois que vous avez appuyé sur votre post, cliquez sur « Voir les … commentaires » afin d’accéder à tous les commentaires de la publication.

Étape n°3 : Comme dit plus haut, vous avez la possibilité d’en épingler 3 sur la même publication. Vous les retrouverez tout en haut sous la légende de votre post Instagram, visibles par tous.

Si vous possédez un appareil Android : il vous suffit d’appuyer quelques secondes sur le commentaire qui vous intéresse. Une barre bleue apparaîtra en haut de l’écran avec une épingle 📌 à gauche. Cliquez dessus pour épingler le commentaire. Si vous possédez un appareil iOS : il suffit de swiper vers la gauche sur le commentaire en question ce qui fera apparaitre la fameuse épingle📌. Cliquez dessus pour épingler le commentaire.

Une fois la manoeuvre terminée, les commentaires épinglés seront visibles directement en-dessous de la légende de votre publication dans le fil d’actualité, sans qu’un utilisateur ait besoin de cliquer sur « Voir les …. commentaires ».

Voilà, rien de bien compliqué ! Notez que vous pouvez à tout moment « désépingler » un commentaire que vous avez épinglé. Il suffit tout simplement d’appuyer à nouveau sur l’épingle 📌.