Vous rêvez de créer un feed Instagram à l’image de vos influenceurs préférés? Mais votre compagnon est incapable de prendre une photo de vous potable? Alors cet article est pour vous ! Voici 5 astuces pour se prendre en photo seul !

1. Ignorer le regard des autres

Avant toute chose, le plus difficile quand on se retrouve seul devant sa caméra, c’est d’être complètement à l’aise et décontracté. On se sent un tantinet ridicule, intimidé par les regards insistants des passants. Il est donc primordial de gagner en assurance et faire abstraction du regard des autres!

2. Investir dans un trépied

Outil de prédilection des Youtubeuses Beauté, le trépied est aussi extrêmement pratique pour se prendre en photo soi-même. Vous pouvez en trouver de partout sur Internet ou en magasin (Amazon, Fnac,…) et à des prix abordables! Il en existe dans toutes les dimensions : des mini-trépieds, des formats ultra légers ou imposants utilisés par des photographes de métier.

Une fois votre trépied en main, vous y installez votre smartphone ou appareil photo : il ne vous reste plus qu’à choisir votre plus beau spot photo !

La Youtubeuse Tara O’Neill vante les mérites de cette astuce :

3. Utiliser les trépieds « naturels »

Si l’idée d’acheter un trépied ne vous enchante pas, vous pouvez opter pour des trépieds dits naturels ! Une technique très appréciée par notre chère Léna Situations ! Placez votre smartphone ou appareil photo sur une boite aux lettres, un rebord de fenêtre, une chaise de restaurant, un banc… Vous n’avez plus qu’à activer votre retardateur pour que vous ayez le temps de trouver LA pose, et c’est dans la boîte !

4. Faire des captures d’écran de vidéos

Autre méthode à laquelle on ne pense pas toujours et pourtant qui a fait ses preuves. Une fois votre smartphone ou appareil photo placé, activez le mode vidéo et enchaînez les poses pendant le temps qu’il vous faudra. Ensuite, lorsque vous visualisez la vidéo, faites des captures d’écran des moments où vous vous trouvez le mieux ! Vos photos sont prêtes !

La Youtubeuse Bestdressed utilise cette astuce !

Si vous n’êtes pas à l’aise en vous filmant de la sorte, vous pouvez très bien utiliser le mode rafale de votre smartphone, le résultat sera tout aussi bien!

5. Opter pour une ring light

Pour vos clichés réalisés à la maison, vous pouvez acheter une ring light, autre outil indispensable de nos chères Youtubeuses beauté, pour assurer une bonne luminosité et des photos de QUA-LI-TÉ!

À vous de jouer !