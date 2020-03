En décembre 2019, Facebook a annoncé qu’il lançait un nouvel outil sur sa plateforme. Le but ? Permettre aux utilisateurs de transférer, s’ils le souhaitent, leurs photos et vidéos publiées sur Facebook vers d’autres réseaux. Cet outil débarque tout juste en France et relie Facebook à un premier site : Google Photos.

Transférez vos photos hors de Facebook

Depuis début 2019, Facebook a pour ambition de permettre le transfert des photos et des vidéos de ses utilisateurs vers d’autres plateformes. Ce projet prend forme et le réseau social mondialement connu se connecte lentement, mais sûrement, à ses voisins d’Internet.

Désormais, il est possible de transférer vos contenus publiés sur Facebook vers Google Photos. Cette fonctionnalité est accessible en France, mais aussi dans le reste de l’Union européenne, au Royaume-Uni et dans certains pays d’Afrique et d’Amérique latine.

Le transfert est simple, rapide et se fait en toute sécurité. Mais Facebook ne compte pas s’arrêter en si bon chemin, puisqu’il travaille à développer cet outil dans les autres pays du monde.

Le transfert simplifié entre les plateformes

Cette nouvelle possibilité qu’ont les utilisateurs de Facebook fait écho au « Data Transfert Project« . Ce projet réunit de grands groupes, comme Facebook, Twitter, Google, Microsoft et Apple.

L’objectif est de relier les plateformes du web entre elles et de faciliter les échanges pour les internautes. Une idée que reprend Mark Zuckerberg, le créateur de Facebook, dans un appel pour mieux réguler le net.

L’un de ses points abordait précisément le principe de portabilité des données, afin que les utilisateurs aient toujours le choix de transférer leurs contenus d’un site à l’autre de manière sécurisée.

Après Google Photos, l’objectif de Facebook est donc de permettre le transfert de photos et de vidéos vers d’autres sites internet.