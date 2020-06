Si les salles de sport ainsi que les espaces verts sont officiellement réouverts en cette phase 2 de déconfinement, les challenges sportifs sur Tiktok restent un bon moyen pour se dépenser tout en s’amusant ! Voici une compilation des challenges sportifs incontournables sur TikTok !

#CrapaudChallenge 🐸

Voici un challenge sportif à relever en couple. Le défi consiste à grimper sur son partenaire et à passer sous ses jambes sans jamais toucher le sol pour revenir à la position initiale. Une petite séance de sport alliant gainage et habilité. Laury Thilleman et son compagnon son compagnon Juan Arbelaez se sont prêtés au jeu! Fou rire garanti !

#OneHandTwoHandChallenge 🖐️

Ce challenge est un enchaînement de mouvements qu’il faut réaliser en faisant la planche. Le but : faire coïncider ses mouvements de bras et de jambes avec les paroles du son « Hit The Rollie ». Un autre exercice de gainage qui sollicitera votre endurance !

#BoxChallenge 📦

Ce challenge s’exécute en duo : l’objectif est de former une boite grâce à un jeu de jambes et de bras. Le défi est très technique, la coordination est de mise ! Démonstration ci-dessous :

#CupidShufflePlankChallenge 🏋️‍♀️

Tout comme le #OneHandTwoHandChallenge, le challenge consiste à faire la planche et à suivre les instructions énoncées par le son « Cupid Shuffle » ! Une séance de sport très éreintante mais qui fait du bien une fois achevée ! À vos abdos!

#PushupLevelupChallenge 💪🏻

Si vous êtes en manque de pompes, ce challenge est pour vous ! Sur le rythme du son « Level Up » de Ciara, faites des séries de pompes ultra rythmées! Quoi de mieux pour se défouler ?

Plus d’excuses pour faire du sport ! Vous savez ce qu’il vous reste à faire !

Source image à la une : frntofficesport.com