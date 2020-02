Aujourd’hui, TikTok met en place deux nouvelles fonctionnalités de sécurité et de bien-être numérique pour assurer un environnement sûr à ses utilisateurs.

TikTok apporte deux nouveautés en ce 19 février 2020 ! L’objectif ? Proposer un environnement sûr et bienveillant à ses plus jeunes utilisateurs. Mais alors, de quoi est-il question ? Tout d’abord, l’arrivée du Mode de Sécurité Famille destiné aux parents. En l’activant, ils pourront contrôler l’expérience en ligne de leurs adolescents. Ensuite, la mise en ligne de vidéos de sensibilisation à la gestion du temps d’écran. L’idée est de proposer un usage mesuré et responsable de l’application.

Mode de Sécurité Famille

Le Mode de Sécurité Famille relie le compte TikTok d’un parent à celui de son adolescent. Une fois la fonctionnalité activée, le parent peut alors contrôler le bien-être numérique de son enfant. Cela passe par l’accès aux différents outils :

– Gestion du temps d’écran : au-delà du temps défini (40, 60, 80 min…), l’application ne peut plus être utilisée.

– Messagerie : les parents décident de qui peut correspondre, via la messagerie, avec leur adolescent. Ses amis ou personne ? À eux de choisir !

– Mode restreint : possibilité de restreindre l’apparition de contenus qui pourraient ne pas être adaptés à tous les publics.

Sensibilisation au temps d’écran TikTok pour favoriser le bien-être numérique

Le flux de vidéos « Pour toi », porté par l’auto-play, peut rapidement envoûter les utilisateurs. Résultat, ils passent 1 heure de leur temps sur TikTok sans même s’en rendre compte. Pour avoir un usage serein et maîtrisé de l’application, cette dernière a trouvé LA solution.

Dès aujourd’hui, les utilisateurs de TikTok, verront apparaître des messages vidéos décalés et informatifs les invitant à lever les yeux. Le message est clair : avoir une utilisation raisonnée de leur smartphone. Ces vidéos seront insérées directement dans leur flux de vidéos « Pour toi ».

Ils ont relevé le défi

4 créateurs de contenu TikTok ont développé des vidéos de sensibilisation suivant leur propre usage. Les participants : @whatsupclaire, @theo_diot, @daetienne et @laury.aucalme