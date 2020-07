A l’occasion du mois des fiertés, TikTok s’engage aux côtés de la Fondation Le Refuge dans ses efforts de sensibilisation et de lutte contre l’homophobie et les discriminations. Plusieurs personnalités se sont également mobilisées sur TikTok à l’instar de l’influenceur et chanteur Bilal Hassani et l’animateur TV Alex Goude.

TikTok et Le Refuge ensemble pour mieux lutter contre l’homophobie et les discriminations

Inutile de vous rappeler que TikTok est le réseau social le plus en vogue auprès des jeunes comme des plus grands. Une véritable aubaine pour Le Refuge.

TikTok et Le Refuge ont ainsi mis en place :

Le Hashtag #FierDeToi

Il s’agit d’une campagne de sensibilisation positive soutenue par Bilal Hassani et la créatrice TikTok CamilleTeSigne. Des vidéos au format court dans lesquelles ils expriment leur fierté d’être uniques et de célébrer toutes les différences via le hashtag #FierDeToi. Tous deux invitent les utilisateurs TikTok à partager leurs messages, à laisser s’exprimer leur sensibilité tout en agrémentant par exemple leurs vidéos du filtre ‘Rainbow’.

Un Live TikTok avec Alex Goude

Le jeudi 25 juin à 18h a eu lieu un Live avec Alex Goude. Sur le compte officiel de la Fondation Le Refuge, cette personnalité engagée qui a pu partager son témoignage, échanger avec la communauté TikTok sur les thèmes de la fierté et l’acception de soi et des autres

Un sticker « Donation »

Pendant ce Live, un Sticker Donation a permis aux participants de soutenir l’association en récoltant des fonds à son profit.