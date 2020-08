Afin de continuer à nourrir et à promouvoir le talent créatif made in France, TikTok a annoncé la mise en place d’un fonds européen pour les créateurs : le TikTok Creator Fund. L’identité des premiers créateurs français qui pourront en bénéficier a été dévoilée !

Un fonds européen pour soutenir les TikTokeurs

Le fonds européen pour les créateurs TikTok (TikTok Creator Fund) a été créé pour aider les créateurs ambitieux et talentueux à transformer leur créativité en carrière. Pour la première année, le fonds est doté de 60 millions et atteindra un minimum de 255 millions d’euros d’ici trois ans, auquel des dizaines de milliers de créateurs européens pourront prétendre.`

7 créateurs français, reconnus pour leur implication à créer un contenu pertinent et différent, vont être parmi les premiers européens à être soutenus par ce fonds. Tous ont su, de par les vidéos qu’ils partagent et la singularité de leurs créations, construire un lien unique avec leur communauté, et plus généralement avec l’ensemble de la communauté TikTok.

Ainsi, @wonguy, @batzair, @marinesg, @evaguessoff, @bordasofficiel, @lecaspucine et @akamztwenty20 rejoindront des créateurs britanniques, allemands, italiens ou encore espagnols.

Comment bénéficier du TikTok Creator Fund ?

À partir du 1er septembre, tous les créateurs pourront réaliser une demande de soutien auprès du fonds européen pour les créateurs TikTok. Pour être éligibles, les utilisateurs devront être âgés de 18 ans ou plus, avoir une base de 10 000 abonnés minimum ; plus de 10 000 vues enregistrées au cours des 30 derniers jours et publier un contenu original, en accord avec les règles communautaires de l’application. Les créateurs pourront postuler directement depuis l’application. Les créateurs éligibles recevront les fonds en versements mensuels réguliers, en fonction de la performance de leur contenu.