TikTok testerait actuellement un nouveau design pour son onglet « Profil ». Or, ce dernier ressemble fortement à celui d’Instagram… Décryptage !

TikTok, qui comptabilise aujourd’hui plus de 625 millions d’utilisateurs actifs mensuels dans le monde, opère une refonte de son application. Attention, on parle uniquement de l’onglet « Moi » de la plateforme de vidéos courtes. Cependant, ce nouveau design fait couler beaucoup d’encre… Et pour cause, il ressemble à s’y méprendre au design proposé par Instagram. Photo de profil sur la gauche, biographie mise en avant… Voilà à quoi ressemblera l’onglet « Profil ». C’est la journaliste du New York Times, Taylor Lorenz, qui a remarqué ce changement pour la première fois.

Looks like TikTok is redesigning user profiles to look almost exactly like Instagram (new design vs old) pic.twitter.com/uQAHPwaZoh