Depuis plusieurs jours, les citoyens français sont invités à rester chez eux. Pour occuper leurs journées, certains se sont alors tournés vers les réseaux sociaux. Tour d’horizon des meilleurs contenus TikTok avec le hashtag #JeResteChezMoi

Pendant cette période de confinement, TikTok se mobilise aux côtés du gouvernement français. Au programme : des vidéos pour rappeler les gestes barrière et l’importance de rester chez soi. De leur côté, les utilisateurs de TikTok cherchent à tuer l’ennui. Le #JeResteChezMoi enregistre alors déjà plus de 44 millions de vues. TikTok y invite ses utilisateurs à partager leurs trucs et astuces ainsi que leurs talents en restant à la maison. Et on peut dire qu’ils ne manquent pas de créativité et d’humour.

Top des meilleures vidéos TikTok #JeResteChezMoi