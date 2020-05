Les challenges sont l’une des composantes clés de l’application TikTok et de son succès. Si la plupart sont lancés par la plateforme elle-même, les marques peuvent également créer leurs propres défis. Une stratégie efficace pour gagner en visibilité. Mais peut-on prévoir le succès d’un hashtag challenge TikTok ? Réponse !

Vous l’aurez compris, les challenges hashtags sont l’ADN de TikTok. Si vous pouvez réaliser les défis déjà lancés, vous pouvez également créer les vôtres. C’est certainement le meilleur moyen de gagner en notoriété et d’encourager l’engagement autour de votre marque.

Ainsi, réfléchissez à une façon amusante de faire interagir les utilisateurs avec vos produits. Mais un challenge ne se crée pas en deux temps trois mouvements. Pour cela, il faut prendre plusieurs éléments en compte. Voici les 5 étapes à un suivre pour concevoir le challenge TikTok parfait !

#1 – Pensez au contenu de votre challenge TikTok

En tant que marque, votre challenge doit s’intégrer aux codes TikTok pour connaître le succès. Autrement dit, à bas l’autopromotion ! Il faut que le défi soit quelque peu décalé et amusant. Prenons l’exemple du #TumbleweedChallenge de Jimmy Fallon. Ce dernier a connu un énorme succès, car il était avant tout original et amusant.



Il faut également que votre challenge soit simple à réaliser. Pas besoin d’imposer des centaines d’accessoires ou des compétences dignes des plus grands monteurs. Votre défi doit être facile à reproduire, accessible à tous et ne doit pas nécessiter de compétences ou de matériels particuliers.

Le challenge doit également demander de l’audace. Peu de personnes oseraient se rouler sur le sol en public comme pour le #TumbleweedChallenge. Et c’est justement ce côté “effronté” qui plaît et motive les utilisateurs. Il faut un peu de défi à votre challenge, c’est le cas de le dire !

Il faut également une grande marge de liberté. Pour lancer votre challenge et l’orienter dans la direction de votre choix, vous devez créer une vidéo modèle. Cette dernière permettra aux utilisateurs de se projeter et leur donnera de l’inspiration quant aux contenus qu’ils pourraient créer. Mais il faut que vos directives soient suffisamment larges pour que chacun puisse s’approprier le challenge et y apporter sa touche personnelle. C’est ce qui fonctionne avec le #BalanceTonGif. La seule consigne était d’insérer un GIF dans la vidéo ; c’était ensuite aux créateurs d’improviser. Laissez une certaine flexibilité et liberté aux Tiktokeurs permet davantage de créativité et, ainsi, davantage de participation. La devise de TikTok pourrait ainsi se résumer : Créativité, Liberté et Simplicité.

Pensez également à la fonctionnalité Duo utilisée par DJ Khaled lors de son défi #catchtheseblessings. Il a alors enregistré une vidéo dans laquelle il semblait complimenter un individu situé à gauche du téléphone : “Tu es extraordinaire, tu es le meilleur…”. L’idée du challenge était alors de réaliser une vidéo comme si vous étiez ce fameux individu congratulé par DJ Khaled grâce à la fonctionnalité « Duo ».

Les possibilités pour éditer un challenge avec cette fonctionnalité sont donc multiples. Vous pouvez prétendre avoir une conversation avec quelqu’un (comme vu précédemment), chanter en canon avec d’autres personnes ou encore terminer la phrase de l’autre.

#2 – Déterminez une durée au challenge TikTok

Vous devrez également déterminer la durée du challenge. Il est bien connu en marketing qu’une durée limitée incite à la participation. Ainsi, sous la contrainte de temps, par peur de passer à côté de l’offre, les personnes agissent plus rapidement. Lorsque vous créez un défi, assurez-vous donc d’indiquer clairement aux utilisateurs le laps de temps dont ils disposent pour réaliser le défi. Remarquez que la campagne GUESS n’a duré qu’une semaine – une courte durée qui a encouragé la participation.

#3 – Préparez des récompenses

Pour encourager la participation afin que votre défi devienne viral, il est possible d’offrir un cadeau aux grands gagnants. Cela peut, par exemple, être un produit de votre collection.

#4 – Trouvez un hashtag viral

Pour mettre en avant votre challenge pas besoin d’ajouter des dizaines de hashtags. Il est préférable de vous contenter d’un seul hashtag afin que votre challenge soit facilement identifiable et accessible par les utilisateurs. Pour trouver le hashtag idéal, plusieurs solutions s’offrent à vous.

Vous pouvez tout simplement donner à votre hashtag le nom de votre marque ou de votre produit. C’est par exemple l’option que deux chaînes de télévision française ont choisie. La France a un incroyable talent a lancé le hashtag challenge #LFAUITChallenge. Comme vous l’aurez deviné, il s’agit alors des initiales de l’émission diffusée sur M6. France TV a, quant à elle, opté pour #CourseDesChampions pour promouvoir sa toute nouvelle émission La Course des champions.

Vous pouvez également utiliser un hashtag descriptif qui résumera en quelques mots le concept de votre challenge. Le texte de votre hashtag doit permettre de comprendre tout de suite le thème du challenge pour intéresser les utilisateurs et leur donner envie de participer. Le #LipstickChallenge consistait par exemple à se mettre du rouge à lèvres avec une danse des lèvres, d’où le nom de lipstick qui signifie rouge à lèvres en anglais.

Quoi qu’il en soit, votre hashtag doit être facilement compréhensible par tous. Il doit être court et rapidement identifiable par les utilisateurs.

#5 – Sélectionnez la bonne musique

La musique est également un élément central de TikTok. Il faut garder en tête que l’application a avant tout fondé son succès sur les vidéos play-back réalisées à partir de bandes sonores et sur les chorégraphies de ses utilisateurs.

Pensez donc à choisir une chanson pour votre challenge ! Cette dernière doit être en lien avec le contenu et le concept de votre défi. Ainsi, choisissez une chanson dont les paroles font sens, et ce, même si elles sont en anglais. Vous pouvez également choisir une musique qui correspond au sentiment que vous souhaitez transmettre. Si le challenge est très festif, choisissez une musique positive. À l’inverse, si votre message est plutôt poignant, choisissez une musique davantage mélancolique. Gardez tout de même à l’esprit que TikTok est une plateforme qui se veut positive et feel good.

Sur TikTok, la musique dicte la dynamique, donne le rythme et sert de script à la vidéo. Il vous faudra donc choisir une musique qui permettra aux utilisateurs de raconter une histoire. Les challenges les plus populaires suivent souvent une structure similaire :

– Une introduction intrigante, parfois lente, pour éveiller la curiosité du spectateur.

– Un “twist”, ou retournement de situation, qui vient perturber l’histoire racontée au cours de l’introduction et apporte un contraste avec la situation initiale.

– Une conclusion qui montre si le défi a été réussi ou non.

La musique doit être en adéquation avec l’âge des utilisateurs. Il est donc judicieux de choisir une musique contemporaine qui connaît un fort succès auprès de la génération Z. Choisir une chanson populaire peut d’ailleurs être la raison principale pour laquelle votre vidéo deviendra virale. En effet, les utilisateurs pourront découvrir votre challenge en recherchant leur musique préférée sur l’application. Nous vous conseillons donc de choisir une musique parmi les playlists Viral ou encore Top 40 France.