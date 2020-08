En août 2018, TikTok a été lancée officiellement en France. Aujourd’hui, ce sont plus de 5 millions de Français qui quotidiennement rivalisent de créativité sur la plateforme. Afin de continuer à nourrir et à promouvoir le talent créatif made in France, TikTok annonce la mise en place d’un fonds européen pour les créateurs : le TikTok Creator Fund.

Un fonds européen pour soutenir les TikTokeurs français

La créativité est l’ADN même de TikTok. Une partie du succès de l’application s’explique par le fait que la France est une « nation de créateurs ». Chaque jour, des TikTokeurs français publient des vidéos associées à des extraits musicaux, lancent de nouvelles tendances ou créent une improvisation autour d’un thème. Ce mélange d’idées, de ‘mèmes’, de chansons et de hashtags permet non seulement de partager une créativité d’un nouveau genre avec un public toujours plus vaste, mais également d’influencer la pop culture.

Pour son 2ème anniversaire, TikTok veut marquer les esprits et offre un énorme cadeau à sa communauté française : le TikTok Creator Fund. Ce nouveau fonds européen sera doté, pour la première année, de 70 millions de dollars (env. 60 millions d’euros). Il atteindra les 300 millions de dollars (env. 255 millions d’euros) d’ici trois ans. II permettra à des personnes talentueuses de transformer leur créativité en carrière.

