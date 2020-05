TikTok a permis à des jeunes totalement inconnus de gagner de nombreux abonnés du jour au lendemain. Et pour cause, nul besoin d’être un spécialiste du montage pour percer sur la plateforme. Il suffit juste de maîtriser les quelques règles énoncées au sein de cet article.

TikTok est LA plateforme à la mode. Très appréciée de la génération Z, l’application a finalement séduit tous les âges, et même les professionnels. En effet, les marques sont de plus en plus à s’intéresser au phénomène. Et pour cause, il peut être très facile de gagner en visibilité et en abonnés sur TikTok. Mais alors, comment faire ? Tour d’horizon des astuces à suivre pour gagner rapidement en abonnés.

#1 – Trouvez votre style

Pour percer sur TikTok, il est primordial de vous spécialiser. Vous devez choisir une niche bien précise afin de cibler une certaine audience qui correspond à vos consommateurs/acheteurs potentiels.

Ainsi, si vous pensez que le play-back est l’option la plus en adéquation avec votre secteur d’activité et vos valeurs, vous devez vous spécialiser dans ce genre de vidéos. Si au contraire, l’humour est davantage en adéquation avec votre message, alors toutes vos vidéos devront être humoristiques et décalées.

L’important est de réaliser des vidéos qui appartiennent au même genre : comédie (play-back et jeu d’acteur), sport, magie, voyages, science, etc. Pourquoi ? Pour créer une sorte de série où les prochains épisodes seront attendus avec impatience. Vos abonnés deviendront alors accros à votre compte et beaucoup plus engagés à chaque nouvelle vidéo.

#2 – Soyez unique

Bien qu’il soit important de s’inspirer des tendances et des comptes à succès (surtout au début), vous ne devez jamais copier du contenu. S’inspirer est une chose, copier en est une autre.

Assurez-vous de créer un contenu original et unique, totalement inédit. Mais l’idée n’est pas non plus de réinventer la plateforme. Vous pouvez, par exemple, trouver un mouvement qui vous est propre, comme une signature à vos vidéos.

Sachez également qu’à l’heure actuelle, il y a énormément de personnes qui réalisent des vidéos play-back et de danse sur TikTok. Bien que vous puissiez toujours publier occasionnellement ce type de vidéos, nous vous le déconseillons si vous essayez d’attirer de nouveaux abonnés.

Mais ce caractère unique passe également par l’authenticité. Réalisez des vidéos qui vous ressemblent et qui transmettent les valeurs de votre marque.

#3 – Partagez votre compte TikTok sur vos autres réseaux sociaux

Si vous jouissez d’une communauté, qu’elle soit petite ou grande, sur d’autres plateformes sociales telles que Twitter, Facebook, Snapchat, Pinterest, YouTube ou encore Instagram, partagez-y votre compte TikTok. Vous pouvez également créer un post ou une story sur ces autres réseaux sociaux lors de la publication d’une vidéo TikTok.

En effet, à l’inverse de certains réseaux sociaux, TikTok reste ouvert vers l’extérieur. Les utilisateurs peuvent ainsi facilement partager les contenus qu’ils créent vers d’autres applications. Les vidéos qui sont exportées sont alors facilement identifiables grâce au logo TikTok et au nom d’utilisateur du créateur. La plateforme de vidéos courtes en a d’ailleurs fait un important levier d’acquisition grâce à la viralité de nombreux challenges. Cette stratégie et cette facilité de partage permettent ainsi à vos challenges et à vos contenus de marque de sortir des frontières de l’application et d’exister sur d’autres réseaux sociaux. Vos vidéos seront ainsi plus visibles et cela encouragera vos abonnés à vous suivre également sur TikTok.

#4 – Optez pour un équipement professionnel

Nous vous expliquions en introduction qu’il était très aisé de gagner en abonnés sur TikTok. Tout cela sans avoir besoin de studios de production ou d’équipements de haut niveau, pourtant indispensables au développement de plateformes comme YouTube.

Cependant, plus vous obtiendrez d’abonnés, plus votre contenu devra être de qualité. Il est tout de même rare que les plus gros influenceurs TikTok publient du contenu à la netteté douteuse et aux problèmes de son. Et cette affirmation est d’autant plus vraie lorsqu’il s’agit d’un compte de marque. En tant que professionnel, votre contenu doit être de qualité supérieure au risque de renvoyer une mauvaise image (au sens propre comme au figuré).

Pour cela, vous pouvez investir dans des équipements de base qui vous permettront d’enregistrer des vidéos de meilleure qualité. Optez par exemple pour un trépied téléphonique, du matériel d’éclairage et un microphone externe.

#5 – Interagissez avec les autres Tiktokeurs

Si les abonnés ne viennent pas à vous, vous viendrez à eux. La technique consiste à interagir avec un maximum de vidéos TikTok pour apparaître dans le fil de notification des comptes à l’origine des contenus. L’intérêt ? Les personnes vont être plus aptes à vous suivre en retour si votre profil les intéresse. Votre notoriété grandira ainsi que votre base d’abonnés.

Mais il ne suffit pas de liker, commenter ou de vous abonner aléatoirement à tout le monde et n’importe qui. Rendez-vous sur des profils en lien avec votre domaine d’activité ou votre stratégie éditoriale TikTok.

L’une des possibilités peut également d’être d’enregistrer des vidéos « Duo ». Un bon moyen de bénéficier du rayonnement d’un TikTokeur à succès.