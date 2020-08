On peut dire que la plateforme chinoise a littéralement explosé les compteurs en cette année 2020 assez tumultueuse ! Tik Tok fait fureur auprès des utilisateurs du monde entier, la France n’y échappe pas avec ses plus de 5 millions d’utilisateurs actifs. Retour sur les chiffres marquants de 2020 !

La France est le 9ème pays avec le plus d’influenceurs

Selon une étude menée par HypeAuditor, la France est à la 9ème place en terme de nombre d’influenceurs TikTok (comptes avec plus de 1000 abonnés). 1,22% des influenceurs TikTok sont français. En haut du classement, on retrouve les États-Unis (12,71 %), l’Inde (7,77 %) et la Turquie (2,8 %).

Notez que la majorité des influenceurs – tiktokeurs français ont entre 1 000 et 5 000 abonnés. 4,04 % de ces profils comptent plus de 100 000 abonnés. Seulement 0,26 % à posséder une communauté de plus d’1 millions de followers.

Plus de 500 médias publiés sur la plateforme chinoise

Sur TikTok, les influenceurs publient plus de 217 vidéos sur leur feed. C’est 19% de moins que la moyenne globale soit 260 vidéos. 12 % des influenceurs publient plus de 500 contenus sur la plateforme chinoise. En Inde, le 2ème pays avec le plus grand nombre d’influenceurs, 39,4 % d’entre eux publié plus de 500 médias sur leur profil.

Des Françaises âgée de 13 à 24 ans sur Tik Tok

En France, le profil type des utilisateurs récurrents de l’application est le suivant : une femme âgée de 13 à 24 ans. Elles représentent en effet 51, 34% de l’audience. De plus, 27,31% des utilisateurs français sont des jeunes filles âgées 13 à 17 ans. Un pourcentage relativement élevée au regard des autres pays qui comptent bien moins d’utilisatrices de cette tranche d’âge.

Les 18-24 ans représentent 36,85 % des utilisateurs, les 25-34 ans 19,99 %. Autre précision : le taux d’engagement de l’audience sur Tik Tok en France est de 19,32 % contre 15,86% à l’échelle mondiale. Ce taux d’engagement est très révélateur. Il en dit long sur le rapport qu’entretient les influenceurs français avec leur communauté.