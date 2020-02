TikTok, la célèbre plateforme de vidéos courtes pour mobile, a invité ses nombreux utilisateurs à exprimer leur créativité à l’occasion du Super Bowl 2020.

Ce dimanche 2 février 2020, le Super Bowl 2020 a réuni plus de 150 millions de téléspectateurs à travers le monde. Mais l’événement sportif et son célèbre concert du « Half Time » ont également tenu en haleine les utilisateurs de TikTok via les comptes officiels de la NFL et des Chiefs de Kansas City qui affrontaient les 49ers de San Francisco.

Le spectacle du Super Bowl, tenu à Miami, a en effet donné le vertige à TikTok :

– À elles seules, les deux équipes finalistes cumulent plus de 850 000 followers sur TikTok.

– La vidéo célébrant la victoire des 49ers postée sur le compte officiel NFL affiche en moins de 24 h plus de 1,5 million de vues et 260 000 likes.

Quant aux deux superwomen, JLO et Shakira, elles comptabilisent plus de 2 millions de followers sur TikTok. D’autant plus que leur prestation lors du Super Bowl était très attendue. Le #jlosuperbowlchallenge, lancé en amont de la compétition et reprenant la chorégraphie de « on the floor », a généré plus de 60 millions de vues. Rien que ça !

Le hashtag #SuperBowlLiv a, quant à lui, généré plus de 1 milliard de vues…