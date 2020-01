Du 20 au 24 janvier 2020, Arthur et Danielle de la chaîne YouTube Studio Danielle s’invitent sur le plateau de Bienvenue chez nous. Retrouvez-les tous les soirs à 18 h 10 sur TF1 !

La grand-mère la plus intrépide du web et son petit-fils de cœur Arthur cartonnent sur YouTube. Avec près de 962 000 abonnés sur leur chaîne, le binôme séduit les internautes par son humour et son authenticité. Un succès qui n’a pas échappé à TF1, puisque voilà que le duo intergénérationnel star des réseaux sociaux débarque dans l’émission quotidienne Bienvenue chez nous.

« Ils se sont dit que ça allait être rigolo d’avoir Danielle dans l’émission, avec son authenticité, son caractère, son naturel. Elle n’hésite pas à dire ce qu’elle pense, tout en restant bienveillante. C’est une consommatrice fidèle de cette émission. Ils se sont dit que ça avait du sens de l’avoir », explique Arthur à Europe 1.

Bien évidemment, qui dit invités exceptionnels, dit dispositif exceptionnel. Ainsi, si le principe de l’émission est de recevoir des invités dans des maisons d’hôte, Danielle et Arthur ont seulement eu le rôle de juge. Ainsi, ils n’ont accueilli personne chez eux.

« On s’est bien amusé dans ce rôle de juge. On avait la bonne place. Les candidats ont des repas à préparer, des chambres à nettoyer… Nous, on arrivait et on profitait de l’endroit », poursuit le Youtubeur.

Lundi 20 janvier, l’expérience a débuté dans la Somme chez Sandra et Valentine. Toute la semaine, le duo se rendra chez Marianick et Camille, puis chez Olivier et Frédéric et enfin chez John et Nicolas. Alors, qui remportera le chèque de 3 000 € vendredi ?

Retrouvez Studio Danielle tous les soirs à 18 h 10 dans Bienvenue chez nous sur TF1 !