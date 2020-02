Studio Danielle, la YouTubeuse qui vient de passer le cap des 1 million d’abonnés, partage désormais sa joie de vivre en podcast grâce à Sybel.

La grand-mère la plus intrépide du web et son petit-fils de cœur Arthur cartonnent sur YouTube. Leur chaîne vient d’ailleurs de dépasser les 1 million d’abonnés. Si le binôme séduit les internautes, c’est avant tout grâce à son humour et son authenticité. Un succès qui n’a pas échappé à Sybel, une plateforme de podcasts.

Il faut dire que les podcasts ont la cote. Cyprien, Romain Lanery, Instagram… Tous y ont succombé. Pourquoi pas Studio Danielle ? Avec « Dans le sonotone de Danielle« , diffusé en exclusivité sur Sybel, le duo mise, comme sur YouTube, sur l’humour. La description de l’émission en est la preuve :

« Danielle se livre à travers une série où elle vous fera découvrir ses méthodes pour « pécho » un sexagénaire pour la St Valentin ! Elle vous aidera aussi à vous détendre à travers des séances d’ASMR… et bien plus encore. Affaire à suivre… ! »

Dans le premier épisode, déjà en ligne sur le site, Danielle découvre et lit des paroles de rap actuel. Attendez-vous à un rap endiablé ! Pour découvrir cet épisode plein d’humour, c’est par ici.