Les stories cartonnent sur Instagram, Facebook, Snapchat ou encore WeChat. Mais elles ne sont pas encore présentes sur toutes les applications. Product Hunt a alors trouvé la solution pour booster votre engagement grâce aux stories : Storyly.

L’utilisation massive des réseaux sociaux a révolutionné le rapport qu’entretiennent les utilisateurs avec leurs abonnés. Les mots d’ordre en marketing sont désormais : proximité, authenticité, éthique et co-création. Cette proximité et cet engagement passent également par les Stories. Prenant la forme du storytelling, cette fonctionnalité séduit par sa spontanéité et son authenticité.

Snapchat, Instagram, Facebook, WeChat… Tous ont adopté les stories. Et pourtant, d’autres applications n’ont toujours pas sauté le pas. Pour remédier à cela, Product Hunt a créé Storyly qui permet d’intégrer des stories dans n’importe quelle application mobile. Le but ? Augmenter l’engagement, booster les conversions et créer du contenu visuel.

Storyly s’adresse donc aux créateurs d’applications qui souhaiteraient apporter une valeur ajoutée et augmenter la durée des sessions sur leurs applis. Les stories images durent alors 7 secondes, quand les vidéos durent 15 secondes. Les utilisateurs pourront ainsi créer des stories engageantes, personnalisées, le tout agrémenté de CTA et de liens (le fameux swipe up). Ils auront également accès à leurs statistiques (CTR, impressions, portée…) grâce à un dashboard complet. Enfin, ils pourront être rémunérés en monétisant leur contenu.

Storyly est gratuit jusqu’à 25 000 utilisateurs actifs par mois. Au-delà, il faudra payer 199 dollars par mois, et ce, jusqu’à 100 000 utilisateurs actifs mensuels. Pour les autres, le prix dépendra du nombre d’utilisateurs actifs.