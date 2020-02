Chroma Labs, éditeur de Stories sur Snapchat, Instagram ou encore Facebook, est désormais aux mains de Twitter ! Est-ce en vue d’intégrer la fonctionnalité stories à Twitter ? C’est du moins ce que cela laisse présager.



L’utilisation massive des réseaux sociaux a révolutionné le rapport qu’entretiennent les utilisateurs avec leurs abonnés. Les mots d’ordre en marketing sont désormais : proximité, authenticité, éthique et co-création. Cet engagement passe également par les Stories. Ces courtes vidéos au format vertical séduisent par leur spontanéité et leur authenticité.

Snapchat, Instagram, Facebook, WhatsApp, Spotify… Tous ont adopté les stories, ou presque. En effet, Twitter n’a toujours pas sauté le pas. Mais est-ce sur le point de changer ? Il semblerait bien.

Cette semaine, Twitter a fait l’acquisition de l’entreprise Chroma Labs, qui détient l’application Chroma Stories. Cette dernière est un éditeur de Stories sur mobile qui permet notamment de partager du contenu sur Facebook, Instagram ou encore Snapchat.

« Au cours de la dernière année, nous avons permis aux créateurs et aux entreprises du monde entier de créer des millions de stories avec l’application Chroma Stories. Nous sommes fiers de ce travail et nous sommes impatients de poursuivre notre mission à plus grande échelle – avec l’un des services les plus importants au monde. » peut-on alors lire sur le site de Chroma.