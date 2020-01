TikTok, le réseau social qui a marqué l’année 2019, regorge de stars internationales. Rihanna, Will Smith, Ariane Grande… Découvrez les comptes de célébrités présentes sur la plateforme de vidéos courtes !

L’application TikTok est-elle en train de détrôner les autres réseaux sociaux ? Née en Chine, mais présente aujourd’hui dans le monde entier, la plateforme de courtes vidéos dépasse les 1,5 milliard de téléchargements. Cette croissance phénoménale en ferait même un lieu d’échange ouvert à tous et non plus uniquement aux adolescents issus de la génération Z.

En effet, des personnalités proches de la trentaine et plus débarquent sur TikTok, ainsi que de nombreuses marques. On retrouve, entre autres : Chiara Ferragni, Dr. Nozman ou encore TF1 et Capri-Sun. Plus surprenant encore, mais extrêmement révélateur, de plus en plus de stars s’ouvrent un compte sur l’application.

Chanteurs comme Justin Bieber et Rihanna ou acteurs comme Will Smith, français ou étrangers… Toutes les stars internationales et célébrités françaises se retrouvent sur TikTok !

@willsmith My bad, I need a chiropractor.

♬ TRNDSTTR (Lucian Remix) – Black Coast

