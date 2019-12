Messenger lance les effets galactiques Star Wars pour contacter votre famille et vos amis depuis une autre galaxie. Une expérience originale qui réjouira les fans de la saga !

Il vous est désormais possible de contacter votre famille et vos amis sur Messenger en utilisant des fonctionnalités exclusives en édition limitée. Entre autres, un thème de conversation, des stickers et des effets de réalité augmentée. Plongez-vous dans l’atmosphère du très attendu de Star Wars : l’Ascension de Skywalker sur Messenger !

Thème de conversation Star Wars

Faites vivre Star Wars : l’Ascension de Skywalker au sein même de vos conversations en utilisant le nouveau thème de conversation et les réactions aux messages à l’image de vos héros et antihéros favoris.

Effets de réalité augmentée

Vous n’en pouvez plus d’être coincé dans les bouchons ou les transports ? Voyagez dans une toute nouvelle dimension ! Grâce à l’effet de vitesse lumière, vous vous déplacerez en un rien de temps.

Pour les plus grands rêveurs, vous pourrez aussi endosser le rôle de membre de la résistance et parcourir les galaxies à bord du X-Wing de Poe Dameron. Merci l’effet cockpit !

Enfin, prenez part au combat entre le côté clair et le côté obscur de la force en choisissant entre l’effet lumineux ou sombre.