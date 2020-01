Squeezie, premier YouTubeur français avec 13,9 millions d’abonnés, vient d’annoncer sa signature avec le label AllPoints. Une nouvelle surprenante, mais prévisible !

Le YouTubeur Squeezie serait-il sur le point de devenir un véritable rappeur ? C’est ce que laisse sous-entendre sa récente signature avec le label de musique AllPoints (anciennement Believe).

En effet, cela fait plusieurs mois que les fans du créateur de contenu ont pu découvrir sa passion pour la musique. Tout a commencé en juillet 2017, alors que Squeezie sort Placements de produits en duo avec Maxenss. Le succès est immédiat ! En un mois, le clip comptabilise déjà plus de 8,7 millions de vues, 516 000 likes et des milliers de commentaires enthousiastes.



Fort de ce succès, Squeezie enchaîne alors les morceaux en solo ou en groupe. On se rappelle notamment de Freestyle du dico (septembre 2017) où il était accompagné du groupe de rap français Bigflo & Oli. Une collaboration renouvelée en décembre 2018 avec Freestyle de Twitter (21 millions de vues et plus de 659 000 likes).



Son dernier morceau intitulé Bye Bye en collaboration avec Joyca cumule dès lors près de 25 millions de vues et 859 000 likes. Rien de surprenant alors à l’annonce de Squeezie d’un nouveau clip disponible le 8 janvier à 18 heures sur sa chaîne YouTube. Ce qui est inattendu en revanche, c’est certainement la signature entre le label de musique français AllPoints et le YouTubeur !

Nouvelle signature & nouvelle sortie : très heureux d’annoncer l’arrivée chez AllPoints France de @xSqueeZie 🔥 Rendez-vous mercredi 👀 pic.twitter.com/HAEodPXwAl — AllPoints France (@allpointsfrance) 5 janvier 2020

Connu pour ses vidéos YouTube humoristiques, Squeezie se dirige officiellement vers une carrière musicale, à l’instar de Mister V. Pour découvrir le nouveau clip, il faudra patienter jusqu’à demain, mercredi 8 janvier !