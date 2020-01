Non, vous ne rêvez pas ! Afin de faciliter la diffusion de ses contenus musicaux, Spotify a lancé ses propres Stories et s’est associé à Instagram. L’objectif ? Rendre l’app plus sociale en permettant aux influenceurs de partager des stories avec leurs listes de lecture publique.

L’annonce d’une nouvelle fonctionnalité « Stories » sur Spotify en mai 2019 en a surpris plus d’un. Les artistes pouvaient alors partager leur quotidien, leurs idées et leurs inspirations avec leurs fans. Désormais, le géant suédois du streaming va plus loin.

Avec la fonctionnalité « Canvas », l’entreprise permet désormais aux artistes de partager leurs vidéos en Instagram Story. Comment ? À partir du profil de l’artiste, chaque morceau qui comprend une vidéo d’animation aura une icône « Partager » à côté. Il suffira alors de cliquer dessus. Le post ressemblera ainsi à un partage Spotify normal avec une pochette et un lien pour accéder au titre. Cependant, un clip vidéo accompagnera le son.

Pour l’instant, la nouvelle fonctionnalité est en cours de test. Seule une poignée d’artistes y ont accès. Billie Eilish a d’ailleurs été l’une des premières chanteuses à avoir testé la fonctionnalité.

Du côté influenceurs, Spotify leur permet désormais de partager leurs playlists préférées avec un court clip vidéo. La firme a alors opté pour Summer McKeen, l’instagrameuse aux plus de 2 millions d’abonnés, pour tester cette nouveauté.

Spotify affirme ainsi que l’ajout d’une vidéo de haute qualité sur Instagram peut augmenter les parts de pistes de 200 %, en plus de la levée des flux, des sauvegardes et des visites de profil d’artiste. Il ne reste donc plus qu’à tester !