Paramount et Snapchat innovent pour la bande-annonce du film Top Gun : Maverick, avec une Lens Snapchat totalement inédite permettant de réagir au « trailer » du film.

Grâce à cette nouvelle Lens Snapchat inédite, les Snapchateurs pourront visionner la bande-annonce de Top Gun : Maverick au format horizontal en split-screen. Autrement dit, les utilisateurs verront le trailer en haut de l’écran et auront une Face Lens en réalité augmentée en bas de l’écran. Les fans du film pourront ainsi réagir en temps réel à la bande-annonce grâce à la caméra de Snapchat qui enregistrera leur réaction.

Ce type de Lens est une première dans l’industrie du cinéma, mais aussi pour l’application Snapchat. Conçue spécialement pour la bande-annonce de Top Gun : Maverick, cette Lens en réalité augmentée offre aux Snapchateurs une expérience de visionnage ultra-immersive.

C’est également l’occasion pour Paramount de toucher la génération Z et les Millenials, cœur de cible de Snapchat. En effet, avec plus de 90 % des 13-24 ans et 75 % des 13-34 ans aux US, Snapchat devance Facebook et Instagram sur cette cible.

Un bon moyen donc de faire connaître un classique du cinéma à la jeune génération, puisque le premier Top Gun est sorti en 1986.

La Lens est disponible aux États-Unis, au Canada, en Angleterre, en France, en Allemagne, au Brésil et au Mexique.