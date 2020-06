Snapchat annonce le lancement officiel en France de son offre e-commerce baptisée Dynamic Product Ads. Ce nouvel outil d’e-commerce mis à la disposition des marques par Snapchat répond à un besoin de digitalisation exacerbé par la pandémie. Plusieurs marques à l’instar d’Adidas ou encore de Lancôme ont testé cette nouvelle fonctionnalité offerte par la plateforme de photos et vidéos éphémères. On vous explique tout !

Les Dynamic Product Ads : explication

Comme l’explique si bien le PDG de Snapchat France Emmanuel Durand, « Le confinement dû au Covid-19 a encouragé de nombreuses entreprises à intensifier les efforts en matière de digitalisation de leur distribution ces derniers mois ».

Les Dynamic Product Ads (DNA) ont pour objectif de fluidifier le parcours d’achat, accompagner au mieux les marques dans leur campagnes de communication et générer un retour sur investissement bien plus important. L’utilisation des DNA est gratuite.

Désormais, les marques pourront automatiquement créer des campagnes en temps réel, sur la base de catalogues de produits pouvant contenir des centaines de milliers de références, ce dans plusieurs pays et marchés. Ces campagnes seront ainsi bien plus efficaces de part leur caractère mesurable et « toujours actives » explique Snapchat.

Grâce aux Dynamic Product Ads, les annonceurs vont gagner un temps précieux tant au niveau de la création qu’au niveau administratif.

Des résultats déjà très prometteurs

Ces marques témoignent d’ores et déjà des bénéfices qu’elles ont pu tirer de cette nouvelle fonctionnalité de Snapchat. Les chiffrent parlent d’eux-mêmes :

Adidas a testé les DNA de Snapchat au Royaume-Uni, en Allemagne, en France et aux Pays-Bas. En quelques semaines, la marque connaît une croissance de 52% du ROAS (retour sur les dépenses publicitaires.

Lancôme a connu un retour sur investissement de 4X en comparaison avec ses précédentes campagnes, bossant ainsi les ventes en ligne.

Ralph Lauren est très satisfaite des résultats de sa campagne Holidays sur Snapchat : +19% de ventes additionnelles mesurées.

Snapchat semble taper dans le mile avec le lancement des Dynamic Product Ads !

Affaire à suivre!