Alors que le premier tour des élections municipales 2020 a eu lieu ce week-end dans chaque commune de France, l’application Snapchat a lancé deux nouveaux filtres. Le but ? Sensibiliser les jeunes à l’importance du vote et les inciter à faire entendre leur voix.

Des filtres Snapchat pour les élections 2020

Malgré le contexte actuel en France, les élections municipales 2020 sont maintenues. Afin d’éviter que les taux d’abstention n’atteignent un score record, l’application Snapchat a décidé de lancer deux nouveaux filtres pour encourager ses usagers à aller voter, à partir du samedi 14 mars.

Le premier indique la mention « Dimanche, je vote et toi ? », et le second clame « A voté ! ». Une solution efficace pour revendiquer son action auprès des autres et ainsi les convaincre de faire de même.

En effet, le premier tour des municipales a enregistré une participation en baisse.

L’engagement civique de Snapchat

Ce n’est pas la première fois que Snapchat prend un tel engagement citoyen auprès de sa communauté. En effet, en 2017, lors des élections présidentielles, la plateforme au petit fantôme jaune avait mis en place des sortes de Stories où quatre des principaux candidats prenaient la parole dans un jeu de questions/réponses.

Ainsi, les internautes avaient pu entendre les discours de François Fillon, Benoît Hamon, Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Ce format les avait rendus plus accessibles aux jeunes qui ne s’intéressent pas forcément à la politique. Résultat ? 4 millions d’utilisateurs Snapchat les avaient écoutés.

Une initiative qui a donc porté ses fruits et qui semble encourageante pour aider les jeunes Français à donner eux aussi leur avis.