C’est officiel : Snapchat lance sa toute première campagne mondiale de chaussures en réalité augmentée, avec la marque de luxe italienne Gucci. Baptisée “Try-on », elle permettra aux Snapchatters férus de mode (ou non!) d’essayer virtuellement l’un des modèles les plus emblématiques de la marque.

Essayer des sneakers Gucci en réalité virtuelle grâce à Snapchat

Vous aurez le choix parmi quatre paires de chaussures, via deux Lenses différentes en réalité augmentée, pour découvrir à quoi les modèles ressemblent et quel look ils auront avec avant de les acquérir. Il y a ainsi 2 paires pour Homme et 2 paires pour Femme. Vous pourrez ensuite les acheter directement via un bouton « Acheter maintenant » ! Si ce n’est pas beau ça!

C’est une toute nouvelle aventure dans laquelle se lance le réseau social favori des jeunes ! En effet, c’est la première fois que cette technologie est utilisée en conjonction avec une marque chez Snapchat, depuis que l’application a annoncé cette fonctionnalité lors du Snap Partner Summit 2020 tenu au début du mois de juin.

Pour autant, Gucci et Snapchat n’en sont pas à leur première collaboration ! L’année dernière, ils avaient lancé conjointement une Portal Lens qui transportait les Snapchatters sur une île relookée aux couleurs de Gucci. Snapchat a également collaboré au lancement d’une des paires de lunettes “Spectacles” en édition limitée, en collaboration avec le réalisateur et artiste Harmony Korine.

Vous pouvez essayer d’ores et déjà les Lens par vous-même en scannant les Snapcodes ci-dessus : (le 1er pour les paires Hommes et le 2nd pour les paires Femme)