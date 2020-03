Pour aider sa communauté à surmonter le confinement, la célèbre application Snapchat a récemment lancé de nouvelles fonctionnalités.

Snap Games : un jeu en réalité augmentée

Depuis le début de la pandémie de coronavirus, de nombreuses informations fausses circulent sur Internet et induisent les internautes en erreur. Nombreuses sont les plateformes à avoir pris des mesures pour lutter contre cette désinformation.

Snapchat a choisi de le faire également, mais en y introduisant un côté ludique. Grâce à un jeu en réalité augmentée, les utilisateurs de l’application peuvent s’amuser à distinguer le vrai du faux sur le COVID-19. Bien évidemment, Snapchat livre, en plus du jeu, des informations fiables concernant le virus.

Une bonne solution pour rester informé tout en s’amusant, et sans quitter son domicile.

Des filtres Snapchat spécial confinement

Snapchat propose un filtre qui permet de notifier à vos amis que vous êtes bien chez vous.

De plus, pour rester connectés à leurs amis et proches, les internautes doivent désormais passer de nombreux appels, dont certains en vidéo. Pour rendre ces coups de fil plus ludiques, Snap Camera se synchronise avec votre caméra et vous permet d’utiliser des filtres amusants pour vos visioconférences. Cette option est compatible avec Zoom, Skype ou Discord, entre autres. Une toute nouvelle catégorie, WFH, propose même des Lenses inédits, plus amusants les uns que les autres.

De quoi garder son humour et sa bonne humeur malgré la période de confinement !