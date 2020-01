L’application au petit fantôme jaune continue de se développer dans le domaine de l’intelligence artificielle. Dernièrement, Snapchat a ainsi racheté AI Factory, une société spécialisée en IA, pour la somme de 166 millions de dollars, soit 148 millions d’euros.

En 2019, Snapchat n’a cessé de développer son service d’intelligence artificielle. En décembre, la firme lançait par exemple Cameos, une fonctionnalité qui permet de transformer votre visage en GIF amusant. Avec ces 150 deepfakes, Snapchat souhaite alors créer des vidéos amusantes et ludiques. Le but ? Attirer de nouveaux utilisateurs et fidéliser les anciens.

Si la fonctionnalité est, pour le moment, limitée à la France, elle pourrait être lancée à l’échelle internationale selon Snapchat.

« Notre fonctionnalité Cameos n’est pas encore prête pour la scène internationale, mais gardez l’œil ouvert, nous pourrions la lancer très prochainement.«

Mais si Cameos a pu voir le jour, c’est avant tout grâce au rachat d’AI Factory par Snapchat. Cette acquisition a d’ailleurs été estimée à 166 millions de dollars, soit 148 millions d’euros. De quoi donner le tournis ! Avec ce rachat, Snapchat compte bien accélérer le développement de ses outils d’intelligence artificielle. Ainsi, l’application espère se démarquer de ses concurrents et proposer de nouvelles fonctionnalités. Pour l’instant, il est impossible de savoir ce que la société prévoit… Tout ce que nous savons, c’est qu’une partie des membres d’AI Factory, basés en Ukraine, s’apprête à déménager à San Francisco.