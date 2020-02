Sur TikTok, le nouveau défi #SkullbreakerChallenge fait polémique. Le concept ? Faire un double croche-pied à une personne en plein saut. TikTok avertit sur les graves conséquences de ce challenge dont les vidéos ont déjà été visionnées 6 millions de fois.

Les hashtags challenges sont au cœur de l’ADN de TikTok. Si la plupart sont amusants et inoffensifs, d’autres se révèlent plus dangereux. C’est notamment le cas du #SkullbreakerChallenge, populaire depuis quelques semaines.

Le but ? Piéger une personne en lui demandant de sauter sur place. Une fois en l’air, les deux « piégeurs » installés de chaque côté de la cible lui font un double croche-pied, provoquant une chute en arrière.

Ce challenge est extrêmement dangereux. Plusieurs adolescents ont déjà été hospitalisés d’urgence pour des fractures, des commotions cérébrales ou encore des paralysies. Face à la viralité et la dangerosité du défi, TikTok a souhaité alerter ses utilisateurs. Sur la page du hashtag correspondant, vous pouvez ainsi découvrir le message suivant.

« Tiktok valorise la créativité et l’expression, mais la sécurité des utilisateurs est notre priorité. Ne faites pas, n’imitez pas et n’encouragez pas la participation du public à des cascades dangereuses et à des comportements à risque qui peuvent entraîner des blessures graves ou la mort. Contribuez à la sécurité de la communauté Tiktok et signalez tout contenu qui, selon vous, viole nos Directives communautaires. »