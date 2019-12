Hier soir, jeudi 26 décembre, le Youtubeur Seb la Frite est apparu sur TFX dans « La Vraie Aventure », un documentaire scientifique réalisé en Papouasie. Le reportage est actuellement disponible en replay et sera diffusé prochainement sur sa chaîne YouTube.

Le 16 décembre 2019, Seb la Frite a fait une grande annonce sur sa chaîne YouTube. Ces dernières semaines, il était occupé à réaliser « le plus gros projet de sa vie« . Son objectif ? Réaliser un voyage à l’autre bout du monde, là où l’Homme n’est encore jamais allé. Bingo ! La Papouasie occidentale n’a encore jamais été explorée.



C’est ainsi que le projet prend la forme d’un documentaire intitulé La Vraie Aventure, durant lequel Seb parcourt la jungle. Si Seb la Frite est le commanditaire de l’expérience, il est accompagné d’une grande équipe d’experts, comme des ornithologues, des spéléologues, des traducteurs…

Mais le Youtubeur voulait aller encore plus loin que le caractère déjà extraordinaire de la destination. Comme vous le savez sans doute, YouTube et la télévision française sont un peu en « guerre ». On se rappelle, entre autres, le passage très critiqué de Squeezie dans l’émission Salut les Terriens présentée par Thierry Ardisson.

Seb la Frite a donc voulu briser ces codes et trouver un terrain d’entente entre YouTube et la télévision. Pour ce faire, le documentaire apparaît sous une forme hybride mêlant à la fois des codes Internet et également télévisuels. Le but ? Rajeunir les programmes TV et ajouter une touche de professionnalisme au YouTube Game.

Le documentaire d’une heure a été diffusé sur la chaîne TFX hier soir. Il a ensuite été suivi d’une demi-heure de plateau pour débriefer de l’expérience en compagnie d’autres Youtubeurs : Sofyan, Luciole, Maxenss et Squeezie. Le reportage sera prochainement publié (date non-déterminée) sur la chaîne du YouTube de Seb la Frite.