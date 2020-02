Sananas, la célèbre YouTubeuse beauté, vient de poster ses premières vidéos sur l’application TikTok. Elle s’ajoute à la longue liste des influenceurs ayant succombé à l’appel de la plateforme chinoise.

L’application TikTok serait-elle en train de dépasser les autres réseaux sociaux ? Née en Chine, mais présente aujourd’hui dans le monde entier, la plateforme de courtes vidéos vient de dépasser les 1,5 milliard de téléchargements.

Aujourd’hui, de plus en plus d’influenceurs et de marques débarquent sur TikTok. On retrouve, entre autres : Chiara Ferragni, Dr. Nozman, Rihanna ou encore TF1 et Capri-Sun. C’est désormais au tour de la YouTubeuse beauté Sananas de faire son apparition sur la plateforme.

Il y a quelques jours, l’influenceuse avait promis à sa communauté de rejoindre TikTok. Et chose promise, chose due. Samedi 1er février, Sananas a publié sa première vidéo. On la voit alors en train de réaliser une danse des sourcils endiablée.

Présente sur TikTok sous le nom de @sananas, la YouTubeuse a déjà publié 7 vidéos. Son profil comptabilise alors plus de 22 800 abonnés et l’une de ses vidéos a déjà atteint les 762 000 vues. Aucun doute que l’influenceuse beauté Sananas connaîtra également un fort succès sur l’application TikTok.