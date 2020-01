Rihanna, la célèbre chanteuse américaine, vient tout juste de se créer un compte sur l’application TikTok. Une annonce surprenante qui montre la croissance phénoménale et la suprématie de la plateforme chinoise.

L’application TikTok est-elle en train de dépasser les autres réseaux sociaux ? Née en Chine, mais présente aujourd’hui dans le monde entier, la plateforme de courtes vidéos vient de dépasser les 1,5 milliard de téléchargements. Cette croissance phénoménale en ferait même un lieu d’échange ouvert à tous et non plus uniquement aux adolescents issus de la génération Z.

En effet, des personnalités proches de la trentaine et plus débarquent sur TikTok, ainsi que de nombreuses marques. On retrouve, entre autres : Chiara Ferragni, Dr. Nozman ou encore TF1 et Capri-Sun. Plus surprenant encore, mais extrêmement révélateur, Rihanna, la chanteuse américaine aux albums à succès, vient de s’ouvrir un compte sur l’application.

Présente sur TikTok sous le nom de @rihanna, la chanteuse n’a, pour le moment, pas encore publié de vidéo. Cependant, les fans ont rapidement fait tourner l’information sur la toile. Le profil de Riri comptabilise ainsi déjà plus de 34 000 abonnés.

L’arrivée de Rihanna sur TikTok a donné naissance à de nombreuses rumeurs. En effet, à l’aube de la sortie de son dernier album, les fans s’interrogent.

omg this may mean R9 era is starting bc justin got tik tok to promote yummy — jimmy (@hollowfeeIs) 15 janvier 2020

La jeune femme ne s’est toujours pas exprimée sur le sujet. Il faudra donc patienter !