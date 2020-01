Pour ce quatrième épisode de Révolution Influenth by Papagayo Communication, Soraya et Carine invitent Mathilde Jaïs, Directrice des Opérations de croissance de Pinterest pour la France, l’Europe du sud et le Benelux. Dans ce podcast, Mathilde s’exprime sur le fonctionnement de Pinterest et le fort intérêt de la plateforme pour les marques. Elle évoque également le marketing d’influence sur Pinterest. Une rencontre passionnante durant laquelle Mathilde a fait des révélations étonnantes et exclusives.

Retrouvez également ce podcast sur

Itunes, Soundcloud, Spotify et YouTube.

Depuis février 2019, Mathilde Jaïs est à la tête de l’équipe « Growth Operations » de chez Pinterest pour la France, l’Europe du sud et le Benelux. Son rôle est de veiller à la croissance organique de la plateforme à la fois côté utilisateurs et côté créateurs de contenu. Pinterest ne se définit pas comme un réseau social. Il s’agirait plutôt d’un moteur de découvertes visuelles dans des domaines variés : cuisine, déco, voyage, mode, beauté, DIY…

« Les utilisateurs, quand ils se rendent sur Pinterest, ils viennent avec un projet et ils sont à la recherche d’inspiration. Et ces inspirations, ils vont pouvoir les trouver sur Pinterest à travers justement le visuel, que ce soit l’image ou la vidéo. »

Ainsi, l’utilisateur se rend sur Pinterest pour ses propres intérêts et non pas pour échanger avec d’autres personnes. De plus, la notion de temporalité est également différente de celle des réseaux sociaux « standards ». Lorsqu’on se rend sur la plateforme, on cherche à savoir ce que l’on va faire dans le futur et non pas à montrer ce que l’on a fait dans le passé ou ce que l’on fait dans le présent. Cette fonction de « gestionnaire de projets » a su séduire les utilisateurs, puisque aujourd’hui, Pinterest ne cumule pas moins de 300 millions d’utilisateurs actifs par mois dans le monde.

« Aujourd’hui, en France, il y a plus de 13 millions de visiteurs mensuels uniques sur la plateforme. […] Historiquement, ça a été une plateforme qui était très féminine, mais c’est quelque chose qui est en train d’évoluer. Aujourd’hui, il y a de plus en plus d’hommes. »

Effectivement, Pinterest compte aujourd’hui près de 30 % d’hommes sur sa plateforme. Les Millennials (20-40 ans) représentent la plus grosse part des utilisateurs, même si les tranches d’âge restent équilibrées. Ceux qui alimentent le flux d’actualité sont à 75 % des marques, des médias ou des créateurs de contenu. Et cela, Pinterest l’a bien compris. Ainsi, la plateforme met de nombreuses fonctionnalités au service des marques pour déclencher des ventes. Entre autres, les épingles produits et la fonctionnalité Catalogue.

Les Pincodes s’avèrent également très utiles pour les marques. Il s’agit de codes personnalisés à scanner via l’outil de recherche visuelle de Pinterest, Lens. Véritables passerelles interactives entre le monde réel et digital, ces codes transportent le consommateur dans l’univers d’une marque. À l’occasion de sa campagne de Noël, Conforama a, par exemple, joué le jeu des Pincodes. Au détour d’une question, Mathilde nous dévoile alors quelques conseils pour se démarquer sur Pinterest en tant que marque.

« Déjà, premièrement, il faut se créer un compte business ou un compte professionnel. Ça va permettre à la marque ou au créateur de contenu d’avoir accès à la plateforme des analytics. […] Ensuite, vérifier son nom de domaine. Ça va permettre à une marque de savoir exactement combien d’utilisateurs sauvent du contenu de cette marque sur Pinterest et donc derrière de pouvoir mesurer le nombre de visiteurs mensuels uniques. »

Elle complète sa réponse en divulguant de bonnes pratiques créatives : poster des visuels au format vertical, rédiger une description et un titre clair, créer un texte en surimpression sur le visuel, intégrer le lien Pinterest sur votre site Internet, importer le Catalogue produits…

Sur Pinterest, on ne parle pas d’influenceurs, mais plutôt de créateurs de contenu. Ces derniers ne cherchent pas à obtenir une grande communauté sur la plateforme, mais à générer du trafic vers leur blog.

« Les marques qui souhaitent avoir une stratégie d’influence sur Pinterest, nous ce qu’on leur recommande, c’est justement d’identifier ces créateurs de contenu qui savent comment parler aux utilisateurs sur Pinterest et qui ont cette expertise sectorielle sur la plateforme. »

Mathilde Jaïs ponctue cet entretien en nous annonçant la sortie du Pinterest 100 sur les grandes tendances pour l’année 2020. Avec, pour cette année, une petite nouveauté.

« Cette année, c’est un format un petit peu innovant. On sort un mini-site [..] qui détecte 10 grandes tendances sociétales qu’on a pu observer sur la plateforme. »

Le mini-site Pinterest 100 est disponible depuis quelques semaines maintenant !