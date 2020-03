L’agence Reech vient de publier une nouvelle étude sur l’influence marketing. Et le constat est sans appel : le revenu des influenceuses seraient bien inférieur à celui de leurs acolytes masculins. Cet écart s’élèverait même à 31 % !

Le milieu de l’influence est assez récent et moderne. On pourrait donc penser que les écarts de salaire entre les sexes n’y ont pas leur place. Et pourtant, cette différence est plus que notable.

Selon Reech, les influenceuses ont un revenu moyen de 424 euros par partenariat. La moyenne des influenceurs s’élève à 614 euros. Si l’on regarde ces chiffres à l’année, une femme touche donc 3 450 euros et un homme 7 450 euros. Un écart vraiment énorme que l’on peine à comprendre, compte tenu du fait que les influenceuses sont bien plus sollicitées par les marques que leurs collègues masculins.

Les raisons d’une inégalité de revenu influenceurs/influenceuses

Mais alors, comment justifier un pareil écart de rémunération ? Tout d’abord, cela peut s’expliquer par la rareté des hommes sur le marché de l’influence. Reech souligne en effet que l’on ne dénombre que 25 % d’influenceurs, contre 75 % de femmes.

En parallèle, la communauté des hommes est en moyenne plus fournie, avec 1 070 000 d’abonnés, pour seulement 82 000 pour les influenceuses. À cause de leur rareté et de leur notoriété, les influenceurs sont donc moins accessibles et leur rémunération augmente forcément.

De plus, certains secteurs, comme la tech, ont un plus gros budget et préfèrent généralement se tourner vers des influenceurs hommes, car ceux-ci sont plus nombreux à s’intéresser à ces domaines.

Heureusement, le milieu de l’influence est en pleine expansion. Il n’est donc pas trop tard pour changer la donne et tendre vers une répartition plus équitable des salaires et des partenariats.