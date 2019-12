ByteDance, la maison mère de TikTok, teste actuellement une nouvelle application intitulée Resso. De quoi s’agit-il ? La réponse au sein de l’article !

Le nom ByteDance ne vous dit peut-être rien, et pourtant ! Cette entreprise chinoise est non seulement la maison mère de TikTok, mais également la créatrice de Toutiao, une plateforme de contenus d’actualité qui cartonne en Chine. Plus récemment, l’entreprise ByteDance a lancé une application de messagerie baptisée Feiliao.

Actuellement, ByteDance testerait une nouvelle application intitulée Resso. Comme TikTok, cette application sera consacrée à la musique, mais sous la forme d’un karaoké. Ainsi, elle affichera les paroles des chansons que vous écoutez en temps réel et vous permettra de laisser des commentaires. Vous pourrez également créer des gifs ou des vidéos à partir de la musique.

Resso n’est donc pas sans rappeler les débuts de TikTok, alors consacré à la danse et au play-back. Pour le moment, l’application est en phase bêtatest en Inde et en Indonésie, et ce, depuis 6 mois maintenant.

L’entreprise ByteDance vaut aujourd’hui 75 milliards de dollars. Malgré tout, elle est dans le viseur des autorités américaines qui s’inquiètent de sa gestion des données personnelles. Une utilisatrice américaine a d’ailleurs lancé une action collective, car elle estime que TikTok a collecté et envoyé ses données sur des serveurs en Chine, sans son consentement.