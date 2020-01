Alors que Twitter testait les réactions aux tweets dans le fil d’actualité, le réseau social vient d’officialiser la fonctionnalité, mais seulement pour les messages privés. Vous avez donc le choix entre 7 emojis parmi les plus couramment utilisés : 😂 / 😲 / 😢 / ❤️ / 🔥 / 👍 / 👎

sliding into your DMs like 😂 😲 😢 ❤️ 🔥 👍 👎

— Twitter (@Twitter) January 22, 2020